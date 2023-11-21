"هناك هستيريا في مكتب زيلينسكي".. هذا ما كشفه مستشار أوكراني سابق

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قام بزيارته الأخيرة إلى كييف لدعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وقال سوسكين في صفحته على "يوتيوب": "هناك هستيريا في مكتب زيلينسكي. ووصل أوستن بسرعة لدعمه، حتى يتمكن زيلينسكي من البقاء واقفا على قدميه لفترة أطول قليلا ويمكنه القول إن وزير الدفاع الأميركي بنفسه جاء لرؤيته".وأشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي على خلفية نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة، لم يعد بتمويل إضافي ولا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية.وتساءل: "لقد ضرب الروس منذ قليل قنبلة جوية يتم التحكم فيها، ونفذوا ضربة قوية جدا ضد الأوكرانيين. هذا واضح. وما الذي تفعله الولايات المتحدة؟"وأضاف أن نظام كييف لا يمكن أن يعمل شيئا اليوم بدون دعم أمريكي، في حين لا ينوي الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدة جديدة لأوكرانيا. (روسيا اليوم)