20
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"هناك هستيريا في مكتب زيلينسكي".. هذا ما كشفه مستشار أوكراني سابق
Lebanon 24
21-11-2023
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قام بزيارته الأخيرة إلى كييف لدعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال سوسكين في صفحته على "يوتيوب": "هناك هستيريا في مكتب زيلينسكي. ووصل أوستن بسرعة لدعمه، حتى يتمكن زيلينسكي من البقاء واقفا على قدميه لفترة أطول قليلا ويمكنه القول إن وزير الدفاع الأميركي بنفسه جاء لرؤيته".
Advertisement
وأشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي على خلفية نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة، لم يعد بتمويل إضافي ولا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية.
وتساءل: "لقد ضرب الروس منذ قليل قنبلة جوية يتم التحكم فيها، ونفذوا ضربة قوية جدا ضد الأوكرانيين. هذا واضح. وما الذي تفعله الولايات المتحدة؟"
وأضاف أن نظام كييف لا يمكن أن يعمل شيئا اليوم بدون دعم أمريكي، في حين لا ينوي الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدة جديدة لأوكرانيا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
14:46 | 2023-11-20
20/11/2023 02:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل طبيب بطريقة بشعة جدّاً... دُفن حيّاً وهويّة المجرم هي المفاجأة
Lebanon 24
مقتل طبيب بطريقة بشعة جدّاً... دُفن حيّاً وهويّة المجرم هي المفاجأة
07:07 | 2023-11-20
20/11/2023 07:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
15:03 | 2023-11-20
20/11/2023 03:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... إسرائيل قصفت منزل أحد النواب اللبنانيين
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... إسرائيل قصفت منزل أحد النواب اللبنانيين
07:28 | 2023-11-20
20/11/2023 07:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه
12:58 | 2023-11-20
20/11/2023 12:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:38 | 2023-11-21
جدل في الكنيست بسبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين... وبن غفير يريد "قطع الرؤوس"
01:23 | 2023-11-21
اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية
01:18 | 2023-11-21
منذ 5 تشرين الثاني لم يتوقع أنشطة زلزالية: غرّد عن فلسطين واختفى.. أين عالم الزلازل الهولندي؟!
00:38 | 2023-11-21
تحليل صور يكشف حجم الكارثة... نصف مباني غزة مدمرة!
00:20 | 2023-11-21
الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لمعاركه شمال قطاع غزة
00:06 | 2023-11-21
فُقدت جميع الاتصالات معها.. واشنطن تُطالب الحوثيين بالإفراج فورا عن السفينة المحتجزة
فيديو
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
21/11/2023 08:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
21/11/2023 08:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
21/11/2023 08:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24