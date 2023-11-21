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أكثر من 5 محاولات لاغتيال زيلينسكي.. هل تغتم أوكرانيا الفرصة لاغتيال بوتين؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:30
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كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تعرضه لخمس عمليات اغتيال على الأقل نجا منها منذ بداية الحرب على أوكرانيا.
كلام زيلينسكي جاء خلال مقابلة له مع مجلة  The Sun، حيث قال: "أعتقد أنه كانت هناك 5 أو6 محاولات على الأقل".
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وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تغتنم فرصة "لقتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب زيلينسكي: "هذه حرب، ولأوكرانيا كل الحق في الدفاع عن أراضيها".
في المقابل، نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقارير حول خطط السلطات الروسية لقتل زيلينسكي، بل اتهم سلطات كييف بمحاولات لفظية عديدة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً "لكنها في الواقع لم تنجح".

وفي تعليقه على تهديدات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الموجهة إلى بوتين قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إذا كنتم تتذكرون، فقد تعرض الرئيس بوتين لهجوم لفظي من جانب أوكرانيا مرات عديدة على مستويات مختلفة. ندرك ذلك بشكل جيد. لن ينجحوا".
وأضاف: "لا نشك في أننا سنحقق جميع الأهداف والمهام للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

من جانبه قال نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في أيار بعد هجمات طائرات أوكرانية مسيرة على الكرملين، إنه لم تعد هناك خيارات غير التصفية الجسدية للرئيس فلاديمير زيلينسكي وفريقه، فيما وصف بيسكوف هذا الهجوم بأنه "محاولة لتنفيذ عمل إرهابي ضد رئيس الدولة الروسية".
وسبق أن ذكر الجانب الأوكراني أن الرئيس زيلينسكي نجا من أكثر من 12 محاولة اغتيال منذ شباط 2022، وادعى ويبل أنه تم منع اثنتين منها على الأقل بفضل المعلومات الاستخباراتية التي نقلها بيرنز إلى زيلينسكي خلال رحلته إلى كييف.


المصدر: روسيا اليوم
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