مشاهد تُوثّق عمليّة إستهداف مباشرة لجنود إسرائيليين... إليكم هذا الفيديو

عاجل 🗣️ مشاهد لرجال المقاومة💪 الاسود🦁🦁🦁 تنقض علي جنود البامبرز 🐁🐀🐀 في جحر الديك 🫢

👊بشبشب والبيجامة المقاومة تعمل منهم الجلاشة عاش عاش عاش 👏 🤲 اللهم سدد رميهم 🚀 🚀 وامددهم بجنود من عندك 🤲 🤲 ✌️ 🇵🇸

الا إن نصرالله قريب

هذا وعد الله حق pic.twitter.com/KHA8K1OOTv