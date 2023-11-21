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عربي-دولي

مشاهد تُوثّق عمليّة إستهداف مباشرة لجنود إسرائيليين... إليكم هذا الفيديو

Lebanon 24
21-11-2023 | 12:04
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو جديد وثق عملية إستهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت "القسام" إن المشاهد تظهر التحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى. (روسيا اليوم)
 
 
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