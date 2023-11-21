مشاهد تُوثّق عمليّة إستهداف مباشرة لجنود إسرائيليين... إليكم هذا الفيديو

عاجل 🗣️ مشاهد لرجال المقاومة💪 الاسود🦁🦁🦁 تنقض علي جنود البامبرز 🐁🐀🐀 في جحر الديك 🫢
👊بشبشب والبيجامة المقاومة تعمل منهم الجلاشة عاش عاش عاش 👏 🤲 اللهم سدد رميهم 🚀 🚀 وامددهم بجنود من عندك 🤲 🤲 ✌️ 🇵🇸
الا إن نصرالله قريب
هذا وعد الله حق pic.twitter.com/KHA8K1OOTv
— 🔺🦅🥇🎀3ashkt Alahly🔻🦋 (@3ashktalahly22) November 21, 2023
عاجل 🗣️ مشاهد لرجال المقاومة💪 الاسود🦁🦁🦁 تنقض علي جنود البامبرز 🐁🐀🐀 في جحر الديك 🫢
👊بشبشب والبيجامة المقاومة تعمل منهم الجلاشة عاش عاش عاش 👏 🤲 اللهم سدد رميهم 🚀 🚀 وامددهم بجنود من عندك 🤲 🤲 ✌️ 🇵🇸
الا إن نصرالله قريب
هذا وعد الله حق pic.twitter.com/KHA8K1OOTv