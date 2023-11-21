بوتين يدعو لتسوية النزاع في غزة بجهود دولية مشتركة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، المجتمع الدولي لضمان التوصل لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع افتراضي استثنائي لقادة مجموعة "بريكس" والدول المدعوّة للانضمام إليها، بشأن تدهور الأوضاع في غزّة.

ولفت بوتين إلى "انعقاد القمة في توقيت صحيح مع تفاقم الوضع في غزة"، معربا عن بالغ قلقه "جراء مقتل آلاف المدنيين، وتهجير الكثيرين، والكارثة الإنسانية".

وأضاف: "ندعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

المصدر: وكالات