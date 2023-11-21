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عربي-دولي

استشهاد الحفيد الأكبر لاسماعيل هنية.. هكذا اغتالته إسرائيل

Lebanon 24
21-11-2023 | 12:24
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كشف أحد أفراد عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في حديثٍ لـ"عربي بوست"، أن الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية، الإعلامي جمال محمد هنية استشهد في قصف إسرائيلي على منزل أصهاره، حيث كان يقيم فيه مع زوجته.
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وقال إن جمال هنية كان بصحبة زوجته في منزل أصهاره، وحين قُصف المنزل، استشهد وشقيقة زوجته، في حين أصيبت زوجته وحالتها مستقرة. (عربي بوست)
 
 
 
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