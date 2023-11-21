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عربي-دولي

صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة

Lebanon 24
21-11-2023 | 12:30
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، كشفت أنّ العديد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، سقطوا نتيجة ما تسمى بـ"النيران الصديقة".

وقالت الصحيفة، إن "الجيش الإسرائيلي شهد العديد من حوادث ما يسمى بـ"النيران الصديقة" خلال المعارك في قطاع غزة، بعضها أدى إلى نتائج مميتة". 
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وتعني "النيران الصديقة" عسكرياً إصابة الوحدات المشتبكة في القتال أفرادها، أو مجموعات من القوات الصديقة لها، عن طريق الخطأ الذي قد يقع في خضم الاشتباكات.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية تنخرط في معارك عنيفة مع مسلحي حماس. 

وأضافت أن الآلاف من قوات المشاة والدبابات وقوات أخرى تعمل في أحياء مزدحمة في غزة، بينما تحاول التقدم باتجاه جنوب القطاع. 

ونقلت الصحيفة عن الجيش أنه يقوم باستمرار بتقييم القتال الدائر، بما في ذلك حالات النيران الصديقة، واستخلاص الدروس المستفادة بسرعة. (الحرة)
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