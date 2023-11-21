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عربي-دولي
نتنياهو غاضب من وزرائه... ماذا فعلوا؟
Lebanon 24
21-11-2023
|
12:45
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ضاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذرعا بتسريب المعلومات إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى اعتماد اختبار كشف بحق الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، أنه "غاضب" من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة، وعمد إلى إقرار اختبار فحص الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة.
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وقالت الصحيفة إن نتنياهو أمر بتسريع إقرار قانون جديد بخصوص الاختبار. (سكاي نيوز)
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