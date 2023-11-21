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تقرير يكشف: في حال إبرام صفقة الأسرى.. هكذا سيتمّ وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
21-11-2023 | 13:00
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في قطاع غزة، في حال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، تتضمن وقفا لإطلاق النار.

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وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين أن ما وصفته بالمحور الإنساني للمرور إلى الجنوب (محور صلاح الدين) سيبقى مفتوحا، وستكون حركة المواطنين الغزيين من شمال القطاع إلى الجنوب ممكنة.

 
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاسرائيلي يعمل على "إعداد القدرات التي ستمكن من التحقق من أن حماس لن تنتهك وقف إطلاق النار، بما في ذلك التحقق من عدم خروج مقاتلي الحركة من الأنفاق"، مؤكدة أنه "ستتم مهاجمة أي تهديد يتم اكتشافه حتى أثناء وقف إطلاق النار".
 
 
كذلك، لن يسمح الجيش الاسرائيلي للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم المدمرة في شمال قطاع غزة تحت مظلة وقف إطلاق النار.
 
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس توصلت إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات "الرهائن" مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.
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