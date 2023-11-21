الاتحاد الدولي للصحفيين: ندين قتل الصحفيين في قطاع غزة

قال الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن "ندين قتل إسرائيل الصحفيين في قطاع غزة".

وطالب الاتحاد في بيان، إجراء تحقيق فوري بشأن استشهاد الصحفيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 46 يوما.

وتضمن البيان أسماء وتواريخ وأماكن استشهاد 62 صحفيا فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية حتى اليوم الثلاثاء.

وأرفق الاتحاد بيانه بمقطع فيديو لمراسلة قناة "الغد" آيات خضورة، وهي تقول قبل استشهادها "سيكون هذا هو الفيديو الأخير".

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": أن إسرائيل قتلت 62 صحافيا بينهم 6 نساء، في هجماتها على غزة منذ 7 تشرين الأول.

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