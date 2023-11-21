قاعدة عين الاسد.. طائرة أميركية تقتل عناصر "معادية"

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كشف مسؤولون أميركيون أن طائرة عسكرية أميركية ردت على هجوم تعرضت له قوات أميركية وقوات أخرى في التحالف بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، مساء الاثنين.ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة عسكرية أميركية أطلقت نيرانها على مركبة، وقتلت قوات معادية عقب الهجوم.وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة "رويترز" أن قوات أميركية، وأخرى في التحالف، تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد، غرب بغداد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأن القوات الأميركية ردت دفاعا عن النفس.وأضاف المسؤول أن الهجوم تسبب في وقوع إصابات طفيفة، وألحق أضرارا بالبنية التحتية.كذلك، قال مسؤولان أميركيان لـ"سي أن أن" إن الطائرة الحربية الأميركية من طراز إيه سي-130، القادرة على إطلاق نيران المدفعية على أهداف أرضية، كانت تعمل دفاعا عن النفس.