قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إنّ "حزب الله" يخرق كل قرارات الأمم المتحدة، ويعمل داخل مناطق سكنية في جنوب لبنان".



وأَضاف: "استهدفنا مواقع "حزب الله" ردا على قصف مواقع إسرائيلية، ولا توجد إصابات لدينا".

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