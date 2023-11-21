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إعتراف خطير.. إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء

Lebanon 24
21-11-2023 | 14:25
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء "بناها متعاقدون إسرائيليون" قبل عقود.

وأوضح باراك، في مقابلة مع "سي إن إن" أن "منذ عقود مضت، كنا ندير المكان. لذلك أبقيناهم. لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود، حيث ساعدناهم في بناء هذه المخابئ من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع".
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وقال باراك: "لقد كان معروفا منذ سنوات عديدة أن لديهم مخابئ التي تم بالأساس بناؤها من قبل متعاقدين إسرائيليين تحت مستشفى الشفاء، وجرى استخدامها كمركز قيادة لحماس. وهذا النوع من تقاطع الأنفاق العديدة هو جزء من هذا النظام".
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