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عربي-دولي

ظنّ أنّها لـ"الحزب"... ماذا أسقط الجيش الإسرائيليّ في الجليل الغربيّ؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 14:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أسقط طائرة مسيّرة تابعة له، بعدما ظنّ أنّها تعود لـ"حزب الله"، في الجليل الغربيّ.
 
 
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