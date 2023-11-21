Advertisement

عربي-دولي

تسليم المساعدات الإنسانية في غزة.. هل يتوقف على "صفقة الرهائن"؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1133003-638362012040908584.jpg
Doc-P-1133003-638362012040908584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر الى أن الولايات المتحدة على تواصل مع إسرائيل وقطر للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة. 

وقال ميلر، في مؤتمر صحفي اليوم، إننا "على تواصل مع إسرائيل وقطر التي تسهل المحادثات بشأن الرهائن، ونأمل أن يكون لدينا أخبار جيدة للرهائن وعائلاتهم"، مؤكداً أن تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لا يتوقف على صفقة الرهائن، مضيفاً أن إطلاق سراح الرهائن سيفتح إمكانية توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية.
Advertisement

وأكد أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل، ووكالات دولية ومنظمات إغاثة، من أجل دخول المساعدات عبر معبر رفح، لكنه وصف عمليات التفتيش بأنها تمثل عائقا. 

وقال: "نجري محادثات مع الإسرائيليين بشأن تكثيف عمليات تفتيش الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". 

كما أشار ميلر إلى أن "لدى إسرائيل مخاوف أمنية بشأن فتح معبر كرم أبوسالم". 

وعن العملية العسكرية البرية في غزة، قال ميلر: "أوضحنا للإسرائيليين أنه يجب ألا يبدأوا عمليات عسكرية في الجنوب قبل اتخاذ الخطوات المناسبة لتلبية الحاجات الإنسانية وحماية المدنيين، وخصوصاً مئات الآلاف الذين فروا من الشمال". 

 
هذا ووصف ميلر سقوط عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، خصوصا الأطفال، بأنه "مأساة"، مضيفا أن الولايات المتحدة منخرطة مع حكومة إسرائيل للقيام بخطوات نعتقد أن عليها أن تتخذها للتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين"، معتبرا في الوقت ذاته أن "هذه المسألة صعبة جدا لأن حركة حماس تزرع نفسها داخل أهداف مدنية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-11-21
19:30 | 2023-11-21
18:54 | 2023-11-21
18:30 | 2023-11-21
18:00 | 2023-11-21
17:05 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24