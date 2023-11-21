نتنياهو: نُواجه قرارا صعبا الليلة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "الحكومة الإسرائيلية تُواجه قرارا صعبا الليلة، لكنه القرار الصحيح".وأضاف أن "اتفاق إطلاق سراح المخطوفين يتضمن بندا يقوم بموجبه الصليب الأحمر بزيارة المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويد المحتاجين بالأدوية".من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه "من دون استمرار الضغط العسكري، لن تكون هناك فرصة لعودة المزيد من الرهائن".وأضاف أنّ "قرار الحكومة تضمن مطلبا لا لبس فيه بأنه بمجرد استنفاد هذه المرحلة، سيستمر نشاط القوات بكامل قوته". (روسيا اليوم)