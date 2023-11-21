ألمانيا: على نتنياهو إدانة هجوم المستوطنين على الفلسطينيين

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إدانة أعمال العنف" التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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وأشارت في تصريح لصحيفة "دويتشة فيله"، اليوم، أن "هذا الأمر ضروري أيضا من أجل أمن إسرائيل أيضا، لافتة أن الأخيرة مسؤولة عن ضمان عدم تصعيد الفوضى في الضفة".

وأكدت على ضرورة بذل الجهود لضمان حصول الناس في غزة على أماكن آمنة حيث يمكنهم الحصول على مياه الشرب والأدوية.

ولفتت إلى أنه "يجب حماية الناس في غزة، فالحرب تدور ضد حماس، وليس ضد المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال". (وكالات)