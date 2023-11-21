Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا: على نتنياهو إدانة هجوم المستوطنين على الفلسطينيين

Lebanon 24
21-11-2023 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1133011-638362023839782025.jpeg
Doc-P-1133011-638362023839782025.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إدانة أعمال العنف" التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 
Advertisement
 

وأشارت في تصريح لصحيفة "دويتشة فيله"، اليوم، أن "هذا الأمر ضروري أيضا من أجل أمن إسرائيل أيضا، لافتة أن الأخيرة مسؤولة عن ضمان عدم تصعيد الفوضى في الضفة".

 

 وأكدت على ضرورة بذل الجهود لضمان حصول الناس في غزة على أماكن آمنة حيث يمكنهم الحصول على مياه الشرب والأدوية.

 

ولفتت إلى أنه "يجب حماية الناس في غزة، فالحرب تدور ضد حماس، وليس ضد المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال". (وكالات)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-11-21
19:30 | 2023-11-21
18:54 | 2023-11-21
18:30 | 2023-11-21
18:00 | 2023-11-21
17:05 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24