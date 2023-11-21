قالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن "الفيروس سارس-كوف-2 ، ينتشر في كل بلد في الوقت الحالي ولا يزال يشكل تهديدا".

وأضافت خلال نقاش على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة: "علينا أن نبقى يقظين لان الفيروس ينتشر ويتطوّر ويتغيّر". (العربية)