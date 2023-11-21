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صحة

خبيرة تُطلق تحذيراً يتعلّق بـ"كورونا": الفيروس ينتشر في كلّ بلدٍ

Lebanon 24
21-11-2023 | 15:48
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قالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن "الفيروس سارس-كوف-2 ، ينتشر في كل بلد في الوقت الحالي ولا يزال يشكل تهديدا".
 
وأضافت خلال نقاش على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة: "علينا أن نبقى يقظين لان الفيروس ينتشر ويتطوّر ويتغيّر". (العربية)
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