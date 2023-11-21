منذ 17 تشرين الاول.. كم بلغ عدد الهجمات التي تعرّضت لها القوات الأميركية في سوريا والعراق؟

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كشفت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت لـ66 هجوما منذ 17 تشرين الاول.وفي مؤتمر صحفي، قالت سينغ إنه منذ 17 تشرين الاول، تعرضت القوات الأميركية للهجوم حوالي 66 مرة، 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا.وأضاف أن هناك 62 جريحا بين العسكريين الأميركيين.