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نتنياهو: سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل

Lebanon 24
21-11-2023 | 18:00
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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق".
وأضاف نتنياهو خلال انعقاد الحكومة للتصويت على اتفاق الرهائن إن "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".
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