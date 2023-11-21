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بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

Lebanon 24
21-11-2023 | 19:30
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ذكر موقع "أكسيوس" يوم أمس الثلاثاء أن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعتزم السفر إلى إسرائيل في أوائل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين حول الحرب المستمرة في غزة".
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