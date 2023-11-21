16
o
بيروت
18
o
طرابلس
29
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كوريا الجنوبية تعلّق جزئياً اتفاقية عسكرية مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
21-11-2023
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو قوله اليوم الأربعاء إنه سيعلق جزئيا الاتفاق العسكري الموقع مع كوريا الشمالية في 2018.
وتأتي هذه التعليقات بعدما أعلنت بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح قمرا صناعيا عسكريا يوم أمس الثلاثاء.
Advertisement
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يظهر «نية واضحة» لعدم احترام الاتفاق العسكري بين الكوريتين.
وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف أنشطة المراقبة التي جرى تعليقها سابقا بالقرب من الحدود مع الشمال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد يتأثر به لبنان.. متى يبدأ؟
Lebanon 24
منخفض جوي جديد يتأثر به لبنان.. متى يبدأ؟
05:52 | 2023-11-21
21/11/2023 05:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الرسالة الاخيرة.. فرح عمر قبل ساعة من استشهادها (فيديو)
Lebanon 24
الرسالة الاخيرة.. فرح عمر قبل ساعة من استشهادها (فيديو)
05:17 | 2023-11-21
21/11/2023 05:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات.. فنان لبناني شهير ينفصل عن زوجته الكندية ويكشف عن علاقة حب جديدة (فيديو)
Lebanon 24
بعد خلافات.. فنان لبناني شهير ينفصل عن زوجته الكندية ويكشف عن علاقة حب جديدة (فيديو)
03:20 | 2023-11-21
21/11/2023 03:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
12:30 | 2023-11-21
21/11/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
13:54 | 2023-11-21
21/11/2023 01:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:22 | 2023-11-22
أكبر رئيس في تاريخ أميركا.. هل يؤثر عمر بايدن على حظوظه في انتخابات 2024؟
00:12 | 2023-11-22
5 شهداء وعدّة إصابات باستهداف مسيّرة إسرائيلية لمخيم طولكرم
00:06 | 2023-11-22
كيف علّق بايدن على اتفاق إسرائيل وحماس لإطلاق سراح المختطفين؟
23:57 | 2023-11-21
أغنى الأثرياء في العالم ينشرون "الموت والدمار" على كوكبنا.. هذا ما يفعلوه بالبشرية!
23:43 | 2023-11-21
بالتفاصيل.. ماذا يشمل اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل؟
23:41 | 2023-11-21
لتسهيل خفض التصعيد في غزة... رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا يزوران المنطقة
فيديو
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
22/11/2023 07:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
22/11/2023 07:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
22/11/2023 07:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24