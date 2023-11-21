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عربي-دولي

كوريا الجنوبية تعلّق جزئياً اتفاقية عسكرية مع كوريا الشمالية

Lebanon 24
21-11-2023 | 20:00
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نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو قوله اليوم الأربعاء إنه سيعلق جزئيا الاتفاق العسكري الموقع مع كوريا الشمالية في 2018.
وتأتي هذه التعليقات بعدما أعلنت بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح قمرا صناعيا عسكريا يوم أمس الثلاثاء.
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ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يظهر «نية واضحة» لعدم احترام الاتفاق العسكري بين الكوريتين.
وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف أنشطة المراقبة التي جرى تعليقها سابقا بالقرب من الحدود مع الشمال.
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