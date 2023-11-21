التهدئة بين إسرائيل وحماس.. مسؤول أميركي يكشف أبرز بنود الاتفاق

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نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لم تكشف عن اسمه، مزيدا من التفاصيل حول اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس".وقال المسؤول إن الولايات المتحدة "تتوقع إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزا في مرحلة أولية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وفي التفاصيل، أكد المسؤول أن الإفراج الأولي عن المحتجزين سيبدأ بعد 24 ساعة من التوصل إلى الاتفاق، وسيجري إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام.وشدد على أن "حماس" في بعض الحالات تحتاج إلى هدنة لتحديد مكان بعض المحتجزين، كما تم التوصل إلى الاتفاق لتحفيز إطلاق سراح المزيد من المحتجزين بعد الخمسين.وأشار إلى أن الحكومة الأميركية تأمل أن تؤدي الهدنة أيضا إلى زيادة وصول الإمدادات الإنسانية، لافتاً إلى أن 3 أميركيين من بينهم طفلة ستبلغ 4 سنوات قريبا سيجري تضمينهم ضمن أول المفرج عنهم في اتفاق المحتجزين بين إسرائيل وحماس.وأعلن المسؤول أن نظام التفتيش الصارم سيضمن عدم استغلال حماس للهدنة للحصول على المزيد من الأسلحة، مشيرا إلى أن أميركا تأمل أن تطبق التهدئة في غزة من قبل حزب الله والقوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال".وتعهدت إسرائيل بـ"مواصلة حربها" ضد حماس بعد انتهاء الهدنة، حسبما نقلت "فرانس برس" عن الحكومة الإسرائيلية.