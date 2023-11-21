الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربات مباشرة ضد منشأتين في العراق

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أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ صباح الأربعاء ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق.وقالت القيادة "إن الضربات أتت ردا مباشرا على الهجمات التي شنتها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العراق أمس واستخدمت فيه صواريخ باليستية قصيرة المدى".وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن الشرطة والجيش العراقيان أن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء الشديدة التحصين ببغداد.ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، لكن عسكريا عراقيا قال إن التقييم الأولي يشير إلى أن الطائرة المسيرة كانت في مهمة مراقبة.وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة حلقت بعيدا وسط إطلاق نار كثيف لإسقاطها.وتضم المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية السفارة الأميركية والبعثات الأخرى والمقار الحكومية.ومساء أمس الاثنين، قال مسؤولون أميركيون إن طائرة عسكرية أميركية ردت على هجوم تعرضت له قوات أميركية وقوات أخرى في التحالف بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.ونقلت "سي أن أن " عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة عسكرية أميركية أطلقت نيرانها على مركبة، وقتلت قوات معادية عقب الهجوم.وأبلغ مسؤول عسكري أميركي رويترز أن قوات أميركية، وأخرى في التحالف، تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد، غرب بغداد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأن القوات الأميركية ردت دفاعا عن النفس.وأضاف المسؤول أن الهجوم تسبب في وقوع إصابات طفيفة، وألحق أضرارا بالبنية التحتية.