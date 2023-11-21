لاحتوائه على "نشاطات عسكرية".. القوات الإسرائيلية تهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

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هدّد جيش العدو الإسرائيلي باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال ساعات بدعوى احتوائه على "نشاطات عسكرية"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء.وأضافت أن أحد الإداريين بالمستشفى تلقى رسالة نصية من ضابط بالجيش جاء فيها "تحذير خاص بإخلاء المستشفى الإندونيسي. في حوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول (نشاط عسكري) داخل المستشفى، والجيش يطلب بشكل فوري وقف كل الأعمال العسكرية في المستشفى. إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات الجيش يحفظ لنفسه الحق بالنشاط ضد العمليات العسكرية وفق القوانين الدولية".وحذرت إدارة المستشفى الإندونيسي من تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، وأخلت معظم من فيه من مرضى ومرافقين ونازحين.وتم إجلاء نحو 100 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات من قصف استهدفه وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.ووفقا للوكالة لا يزال هناك 630 جريحا ومريضا في المستشفى الإندونيسي، بينهم نحو 50 تتطلب حالاتهم عربات إسعاف لإجلائهم إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية.وفي السياق، قال تلفزيون الأقصى الثلاثاء إن ستة شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط غزة. وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أفادت بمقتل ما لا يقل عن 79 شخصا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها مدرسة تؤوي نازحين ومستشفى. (العربية)