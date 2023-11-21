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عربي-دولي

بعد استهداف قسم الجراحة الخاصة ومقتل أطباء.. قرار بإخلاء مستشفى "العودة"

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:29
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قررت إدارة مستشفى العودة في شمال قطاع غزة إخلائها تماماً بعد استهداف قسم الجراحة الخاصة بالمستشفى ومقتل ثلاثة من أطبائها.

وعن تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشها ومرضاه والأطقم الطبية وقت استهداف القوات الإسرائيلية لمستشفى العودة قال مدير مستشفى الدكتور أحمد مهنا إن "القصف جاء دون تحذير أو تنبيه من القوات الإسرائيلية للإخلاء".
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وأكد أن القصف استهدف مبنى الجراحات والعظام في المستشفى فحطمه في لحظات، وأسفر عن مقتل ثلاث أطباء وعامل فضلا عن إصابة عدد غير قليل من الممرضات.

وأشار مهنا إلى أن الممرضات المصابات حالتهن الصحية مستقرة نوعا ما بيد أنهن في حالة هلع شديد.

كما لفت إلى أن قسم الجراحات والعظام الذي طاله القصف تهدم بالكامل وتم نقل جميع المرضى والأطقم الطبية إلى قسم النساء والتوليد تمهيدا لإخلائه.
 
ونوه مهنا إلى أن مستشفى العودة عمدت منذ بداية العملية الإسرائيلية على غزة إلى عدم استقبال نازحين، حتى لا يكون ذلك مبررا للقصف الإسرائيلي بيد أن إسرائيل قصفته رغم أنه لم يكن به سوى المرضى والأطباء.

ويتخوف مهنا من استهداف القوات الإسرائيلية للأطقم الطبية والمرضى المقرر نزوحهم الأربعاء إلى الجنوب، داخل سيارات إسعاف وخصوصا وأن القوات الإسرائيلية استهدفت الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف أكثر من مرة.

وقال مهنا إن القرار جاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولي للصليب الأحمر على أن يتم الإخلاء من خلال قوافل تراعها الصليب الأحمر والأمم المتحدة وتشمل كافة المرضى والمسعفين والأطقم الطبية في المستشفى.
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