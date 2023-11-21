Advertisement

عربي-دولي

بالتزامن مع اتفاق الرهائن... بلينكن ينوي السفر إلى إسرائيل

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1133084-638362318744357810.jpeg
Doc-P-1133084-638362318744357810.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يعتزم السفر إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشأن الحرب في غزة.

ووفقا للموقع، تكمن أهمية الرحلة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول، في احتمال تزامنها مع تنفيذ صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس والتي من المتوقع أن تتضمن توقف القتال لعدة أيام.
Advertisement

وقال موقع أكسيوس الأميركي إن إسرائيل ستسمح، بموجب الصفقة، بدخول مزيد من الوقود إلى قطاع غزة خلال فترات وقف إطلاق النار، ونقل عن مصادره أن السلطات الإسرائيلية ستسمح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-11-22
03:27 | 2023-11-22
02:37 | 2023-11-22
02:36 | 2023-11-22
02:32 | 2023-11-22
02:30 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24