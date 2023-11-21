بالتزامن مع اتفاق الرهائن... بلينكن ينوي السفر إلى إسرائيل

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ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يعتزم السفر إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشأن الحرب في غزة.ووفقا للموقع، تكمن أهمية الرحلة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول، في احتمال تزامنها مع تنفيذ صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس والتي من المتوقع أن تتضمن توقف القتال لعدة أيام.وقال موقع أكسيوس الأميركي إن إسرائيل ستسمح، بموجب الصفقة، بدخول مزيد من الوقود إلى قطاع غزة خلال فترات وقف إطلاق النار، ونقل عن مصادره أن السلطات الإسرائيلية ستسمح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.