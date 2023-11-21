جنوب أفريقيا يعلّق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

صوت أعضاء البرلمان في جنوب أفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية، حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة.



ويعتبر هذا القرار رمزياً إلى حد كبير، إذ أن أمر تنفيذه من عدمه بيد حكومة الرئيس سيريل رامابوزا.

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لكن رامابوسا وكبار مسؤولي وزارة الخارجية انتقدوا صراحة القيادة الإسرائيلية، خلال حملتها العسكرية المدمرة ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم، بشأن جرائم حرب محتملة.



واستدعت إسرائيل أمس سفيرها بجنوب أفريقيا إلى تل أبيب للتشاور قبل التصويت الذي جاء اليوم بموافقة أغلبية بواقع 248 صوتاً مقابل 91 صوتاً.