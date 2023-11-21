Advertisement

عربي-دولي

جنوب أفريقيا يعلّق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1133085-638362320867787700.jpg
Doc-P-1133085-638362320867787700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صوت أعضاء البرلمان في جنوب أفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية، حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة.

ويعتبر هذا القرار رمزياً إلى حد كبير، إذ أن أمر تنفيذه من عدمه بيد حكومة الرئيس سيريل رامابوزا.
Advertisement
لكن رامابوسا وكبار مسؤولي وزارة الخارجية انتقدوا صراحة القيادة الإسرائيلية، خلال حملتها العسكرية المدمرة ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم، بشأن جرائم حرب محتملة.

واستدعت إسرائيل أمس سفيرها بجنوب أفريقيا إلى تل أبيب للتشاور قبل التصويت الذي جاء اليوم بموافقة أغلبية بواقع 248 صوتاً مقابل 91 صوتاً.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-11-22
03:27 | 2023-11-22
02:37 | 2023-11-22
02:36 | 2023-11-22
02:32 | 2023-11-22
02:30 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24