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عربي-دولي

لتسهيل خفض التصعيد في غزة... رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا يزوران المنطقة

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:41
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يزور رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، إسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في محاولة لتسهيل خفض التصعيد في قطاع غزة.

ويشمل جدول أعمال زيارة سانشيز ودي كرو لقاءات يوم الخميس مع الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما ذكرت الحكومة الإسبانية.
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ثم يتوجه الزعيمان إلى مصر يوم الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقالت مدريد في بيان إن المناقشات سوف تركز على "حماية المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الإنساني الدولي".

كما يناقش رئيسا الوزراء "البحث عن حل سياسي دائم للمنطقة على أساس حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تتعايشان في سلام وأمن".
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