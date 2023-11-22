كيف علّق بايدن على اتفاق إسرائيل وحماس لإطلاق سراح المختطفين؟

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رحب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المختطفين لدى حماس، خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول.وقال بايدن في منشور على منصة إكس: "أنا سعيد لأن هذه الأرواح الشجاعة، التي عانت من محنة لا توصف، سيتم لم شملها مع عائلاتها بمجرد تنفيذ هذه الصفقة بالكامل".وتوجه الرئيس الأميركي بالشكر لكل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، "على مساهمتهما الحاسمة في التوصل إلى هذا الاتفاق".كما أعرب بايدن أيضا عن تقديره لالتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ناتنياهو لدعم تنفيذ هذه الصفقة بالكامل.وأضاف بايدن "منذ اللحظات الأولى لهجوم حماس الوحشي، عملنا أنا وفريقي بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين لبذل كل ما في وسعهم لتأمين إطلاق سراح مواطنينا"، مشيرا إلى أن "صفقة اليوم ستعيد المزيد من الرهائن الأميركيين إلى الوطن".وتابع بايدن: "كرئيس ليس لدي أولوية أعلى من ضمان سلامة الأميركيين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم. ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا".