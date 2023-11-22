5 شهداء وعدّة إصابات باستهداف مسيّرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

استشهد 5 فلسطينيين في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.



كما قامت القوات الإسرائيلية باقتحام قسم الطوارىء بمستشفى ثابت ثابت الحكومي، حيث اعتقلت أحد المصابين من استهداف المسيرة.

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وقالت مصادر محلية، إن مسيرة للعدو الإسرائيلي قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن إصابة 3 شبان على الأقل، بينما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين.في غضون ذلك، ضربت القوات الإسرائيلية حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.كما أفاد شهود عيان للوكالة بأن الجيش الإسرائيلي لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية. (وكالة وفا)