Advertisement

عربي-دولي

5 شهداء وعدّة إصابات باستهداف مسيّرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

Lebanon 24
22-11-2023 | 00:12
A-
A+
Doc-P-1133093-638362338904776780.jpg
Doc-P-1133093-638362338904776780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استشهد 5 فلسطينيين في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما قامت القوات الإسرائيلية باقتحام قسم الطوارىء بمستشفى ثابت ثابت الحكومي، حيث اعتقلت أحد المصابين من استهداف المسيرة.
وقالت مصادر محلية، إن مسيرة للعدو الإسرائيلي قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن إصابة 3 شبان على الأقل،  بينما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين.
Advertisement

في غضون ذلك، ضربت القوات الإسرائيلية حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.

كما أفاد شهود عيان للوكالة بأن الجيش الإسرائيلي لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية. (وكالة وفا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-11-22
03:27 | 2023-11-22
02:37 | 2023-11-22
02:36 | 2023-11-22
02:32 | 2023-11-22
02:30 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24