أكبر رئيس في تاريخ أميركا.. هل يؤثر عمر بايدن على حظوظه في انتخابات 2024؟

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احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الـ 81، يوم الإثنين الماضي، ورغم سعي أسرته لإبقاء الاحتفالات بعيدة عن الأنظار، فإن كثيرا من الأميركيين تحدثوا عن هذا اليوم الذي بات فيه لديهم أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.ومع بلوغه 81 عاما، تبدو الكثير من التحديات أمام حملة بايدن الانتخابية، التي باتت مُطالبة بتجهيز الكثير من الردود بشأن اعتقاد الناخبين بأن لياقته البدنية والعقلية قد تراجعت.وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الـ 81، كما بات ذلك حدثا استثنائيا كون بايدن أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية، وهو في حال نجاحه بالاحتفاظ بمنصبه سيغادر البيت الأبيض بعمر الـ 86 عاما.وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة، تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على بايدن، إذ أظهر استطلاع "إن بي سي"، أن ترامب حقق تقدما بنسبة 46 بالمئة، مقابل 44 بالمئة للرئيس الحالي، مع تفوق لافت للنظر بين الناخبين الشباب.ويرى مراقبون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "سنّ بايدن الكبير" يمثل أحد أكبر المعُضلات التي تواجه حملته الانتخابية في الوقت الراهن، بالنظر إلى تركيز الجمهوريين على توجيه الانتقادات فيما يخص حالة الرئيس الصحية والعقلية في مرحلة ما بعد الثمانين، وتصويره على أنه لا يستطيع القيام بمهامه الرئاسية.أزمة الديمقراطييناعتبر عضو الحزب الديمقراطي الأميركي والمحلل السياسي، مهدي عفيفي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عمر بايدن "مسألة تؤرق كل الديمقراطيين، وتؤثر على شعبيته وإمكانية فوزه بالانتخابات المقبلة".وقال عفيفي إن قضية سن الرئيس بايدن "ليست بالأمر الهين، بل تؤثر بشكل كبير في كافة الاستطلاعات، كما أن الكثيرين يتساءلون عن أسباب تمسك الحزب الديمقراطي به كمرشح في انتخابات 2024، رغم وجود الكثير من الخبرات داخل الولايات المتحدة بصفة عامة، مع العديد من الإشارات إلى أن بايدن لم يعد يستطيع الاستمرار بهذا الشكل".وأضاف: "لو تمسك بايدن وقيادات الحزب على ترشيحه، ستكون هناك مشكلة كبيرة في الانتخابات المقبلة خاصة مع وجود ترامب".لكن ليست قضية عمر بايدن هي الوحيدة التي تؤثر على شعبيته، إذ أشار عضو الحزب الديمقراطي إلى أن تعامله مع الحرب الراهنة بين إسرائيل وحماس، تسبب في انخفاض أسهمه لدى الشباب بالولايات المتحدة.تداعيات في الواقعالخبير المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، قال في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "عمر بايدن بات من العناصر الأساسية في الحملة الرئاسية للجمهوريين للإيقاع بالرئيس الحالي وتقليل حظوظ الديمقراطيين في الاستمرار بالبيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني 2024".وأوضح سمير أن عمر بايدن له العديد من التأثيرات على مجموعة من المسارات. (سكاي نيوز)