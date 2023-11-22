كان للثورة الإسلامية عام 1979 في إيران تأثيران رئيسيان على الحكومة والأمة: تفضيل المصالح الإيديولوجية على المصالح الموضوعية والمادية، ودعم الحركات الإسلامية، حتى خارج العالم الإسلامي.

Advertisement

وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "لكن على مدى العقود الأربعة الماضية، كانت هناك حالات عديدة اختارت فيها طهران البراغماتية على المثالية، وكان آخرها الصراع في غزة. فبعد مرور شهر ونصف تقريبًا على الحرب، لم تدخل طهران الصراع بشكل مباشر، ولم يشن حليفها حزب الله حربًا واسعة النطاق مع إسرائيل. وتؤكد بعض الروايات الإعلامية الغربية أن إيران تخلت عن حليفها الفلسطيني. في الواقع، يبدو أن هدف طهران هو مساعدة حماس على إنهاء الحرب وإنقاذ نفسها".

وتابع الموقع، "يمثل الصراع في غزة نتيجتين محتملتين بالنسبة لطهران، التي تتمثل خطتها في إدارة النتيجتين مع تحمل أقل قدر ممكن من الضرر. الأول هو خطر خسارة حماس كحليف لإيران في فلسطين. حزب الله هو جوهرة التاج الإيراني، ولكن بسبب وجود حماس داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهو لاعب رئيسي عندما يتعلق الأمر باحتواء تل أبيب. وفي بداية الحرب، نفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن يكون له أي دور في هجوم 7 تشرين الأول، لكنه قال: "نحن نقبّل أيدي من خططوا للهجوم على النظام الصهيوني". وتشير كلماته إلى عدم رغبة إيران في الدخول مباشرة في حرب غزة".

النفوذ الإقليمي

وبحسب الموقع، "شكلت الحرب بالوكالة على مدى عقود التكتيك الأساسي لإيران لكسب النفوذ الإقليمي. ويتلخص الخيار الأفضل أمام إيران في ما يتصل بالصراع في غزة في الاعتماد على حليف، بدلاً من المواجهة المباشرة مع إسرائيل وربما الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده لا تريد أن تنتشر الحرب، لكنه أضاف: "المنطقة عند نقطة الغليان وقد تنفجر في أي لحظة، وهذا قد لا مفر منه. إذا حدث هذا، فسوف تفقد كل الأطراف السيطرة"، وأضاف أن الجماعات المسلحة في لبنان واليمن والعراق وسوريا يمكن أن تفتح جبهات متعددة ضد إسرائيل".

ورأى الموقع أن "فتح جبهات إضافية يمكن أن يساعد طهران من خلال زيادة الضغط على إسرائيل والحد من قدرتها على محاربة حماس. وفي الوقت نفسه، تم استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا 55 مرة خلال الشهر الماضي، بحسب البنتاغون، وتريد طهران أن تدفع واشنطن ثمن استمرارها في دعم إسرائيل. كما أن خطر التصعيد الإقليمي يمنح طهران نفوذاً على الدول العربية المجاورة، التي يشارك الكثير منها في برامج تنمية اقتصادية طموحة ولا تريد أن تنتشر الحرب".

وتابع الموقع، "في غضون ذلك، تعتمد إيران على دبلوماسيتها، حيث قام عبد اللهيان بتنظيم جولة إقليمية لكسب الدعم للشعب الفلسطيني. وأجرى الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي محادثات مع مختلف القادة الإقليميين والعالميين، بما في ذلك محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها الزعيمان منذ استعادة العلاقات الثنائية. كما حضر رئيسي قمة طارئة للزعماء العرب والمسلمين في الرياض في وقت سابق من هذا الشهر، وهي أول زيارة من نوعها للمملكة منذ أكثر من 15 عامًا. ويأتي كل هذا مع تزايد الاحتجاجات العالمية وتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستقالة. كما ونظمت عائلات وأصدقاء الرهائن الذين احتجزتهم حماس مؤخراً مسيرة استمرت خمسة أيام من تل أبيب إلى القدس للاحتجاج على فشل الحكومة في تأمين إطلاق سراحهم".

انقسام الجمهور

وبحسب الموقع، "أما النتيجة الثانية المحتملة لحرب غزة بالنسبة لطهران هي تدهور صورة إيران العامة وصدقيتها، والرسالة التي يتم نقلها الآن إلى العالم هي أن إيران، باعتبارها قائدة "محور المقاومة"، تخلت عن فلسطين وحماس، الأمر الذي أضر بصدقيتها بين أنصار هذا المحور. وينقسم الرأي العام في البلاد إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هي الهيئة الفكرية أو التنفيذية لاحتجاجات 2022، لقد سئمت هذه الفئة، التي تتكون في معظمها من الشباب، من الثورة ولم تعد تقبل أيديولوجية النظام. ويعتقد البعض أن إيران تقدر القضية الفلسطينية أكثر من المصالح الوطنية، وتضحي بالثروة المحلية من أجل الأيديولوجية العربية".

وتابع الموقع، "أما الفئة الثانية فتتألف من الأصوليين الذين يعتقدون أن إيران لم تقم بواجبها الثوري المتمثل في "تحرير" القدس. وبحسب ما ورد اجتذبت حملة لتجنيد الإيرانيين للانضمام إلى قتال حماس في غزة أكثر من ثلاثة ملايين متطوع. أما الفئة الثالثة، التي يدعمها النظام، فتضم المعتدلين الذين يعتقدون أن إيران قادرة على تقديم التضامن الإسلامي والوطني لدعم الفلسطينيين، ولكن لا ينبغي لها أن ترسل قوات للانضمام إلى القتال. وتحاول إيران، ومعها الصين وروسيا، تعزيز فكرة أن واشنطن لم تكن قادرة على القيام بواجبها في وقف الحرب، وأنها في حد ذاتها مصدر لعدم الاستقرار. ويؤكد هذا السرد أن الولايات المتحدة، من خلال دعمها المتحيز لإسرائيل، تعمل على تمكين الحرب، في حين يشكل "الشرق" قوة جديدة للوساطة المحايدة".

وختم الموقع، "لقد اختارت إيران الوجود غير المباشر بدلاً من الدخول في حرب غزة عسكرياً، كما وتحاول ضمان بقاء حماس. ولكن وسط مخاوف من أنها لن تكون قادرة على السيطرة على جميع وكلائها الإقليميين، لا يزال هناك خطر كبير من أن يتصاعد الصراع المستمر إلى حرب أوسع في كل أنحاء الشرق الأوسط".