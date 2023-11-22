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عربي-دولي

طوكيو تشكك في نجاح إطلاق بيونغ يانغ قمراً اصطناعياً للتجسس

Lebanon 24
22-11-2023 | 01:34
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أعلنت الحكومة اليابانية أنها "لا تؤكّد في الوقت الراهن" نجاح كوريا الشمالية في وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مداره بصاروخ أطلقته الثلاثاء.

وقال المتحدّث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، أنّ طوكيو "لا تؤكّد في الوقت الراهن" ما أعلنته بيونغ يانغ الثلاثاء من نجاحها في  وضع  قمر  اصطناعي للتجسّس العسكري في المدار.
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وأعلنت كوريا الشمالية ذلك متحدية قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تقنيات الصواريخ البالستية، في خطوة أدانتها بشدّة طوكيو وواشنطن.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن صاروخاً يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليل الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونغان وحلق على طول مساره المحدد و"وضع بدقة قمر الاستطلاع الاصطناعي "ماليغ يونغ1" في مداره".

وأوضح المتحدّث الياباني أن وزارة الدفاع اليابانية "تحلّل" بيانات الصاروخ الكوري الشمالي الذي تقول بيونغ يانغ إنّه حمل القمر الاصطناعي إلى المدار.

وشدّد المسؤول الياباني على أنّه لا يجب بتاتاً "التساهل" مع هذا الأمر أو "إهماله".

وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيراً طارئاً للسكان في الجنوب للاحتماء من التهديد المحتمل لصاروخ كوري شمالي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصدر في وزارة الدفاع، أن من المرجح أن يكون الصاروخ قمراً صناعياً.
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