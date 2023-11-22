البرلمان العراقي ينتخب اليوم رئيساً جديداً

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يعقد البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أقالته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعد إدانته في قضية تزوير.وأعلنت الدائرة البرلمانية في البرلمان العراقي، أن برنامج جلسة اليوم يتضمن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأخفقت الكتل السنيه الليلة الماضية في التوافق على مرشح يحظى بقبول النواب السنة، بعد مشاورات استمرت حتى الفجر ليعرض في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس لما تبقي من الدورة الحالية.