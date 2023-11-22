Advertisement

عربي-دولي

البرلمان العراقي ينتخب اليوم رئيساً جديداً

Lebanon 24
22-11-2023 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1133134-638362409692701925.jpg
Doc-P-1133134-638362409692701925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أقالته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعد إدانته في قضية تزوير.

وأعلنت الدائرة البرلمانية في البرلمان العراقي، أن برنامج جلسة اليوم يتضمن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
Advertisement

وأخفقت الكتل السنيه الليلة الماضية في التوافق على مرشح يحظى بقبول النواب السنة، بعد مشاورات استمرت حتى الفجر ليعرض في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس لما تبقي من الدورة الحالية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:12 | 2023-11-22
06:02 | 2023-11-22
06:00 | 2023-11-22
06:00 | 2023-11-22
05:46 | 2023-11-22
05:40 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24