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عربي-دولي

زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب جمهورية فانواتو.. تهديد بحدوث تسونامي؟

Lebanon 24
22-11-2023 | 02:30
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ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة اليوم الأربعاء جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترا وعلى بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا قرابة الساعة 15,37 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,47 ت غ ).
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن هناك "احتمالا ضعيفا لسقوط ضحايا وأضرار" بسبب الزلزال.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال".

والزلازل شائعة في فانواتو، وهي أرخبيل منخفض يضم 320 ألف نسمة ويقع على منطقة حزام النار الزلزالي. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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