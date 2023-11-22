السيسي يرحب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.. هكذا علق عليه

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رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.وقال السيسي في منشور على "فيسبوك": "أود أن أعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه، و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين".وأكد "استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".