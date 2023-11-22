4 أيام قابلة للتمديد.. عباس يرحب بالهدنة بين إسرائيل وحماس

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بعد التوصل لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمر ، وفق ما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.وأضاف الشيخ: "نثمن الجهد القطري المصري الذي تم بذله، ونجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية".واليوم الأربعاء أكدت قطر توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على هدنة مدتها 4 أيام قابلة للتمديد، تفرج خلالها الحركة عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم رهائن في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها إلى جانب قطر كل من مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.وأضاف البيان أن "الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، في مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".(سكاي نيوز)