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عربي-دولي
العراق.. مقتل 5 عناصر من "كتائب حزب الله" بعد ضربات أميركية
Lebanon 24
22-11-2023
|
04:28
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أعلنت كتائب حزب الله بالعراق في بيان نشرته رويترز أن 5 من عناصرها قتلوا في ضربات أميركية استهدفت موقعين جنوب العاصمة العراقية بغداد، على منطقة جرف الصخر.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في منشور على أكس أنها "نفذت ضربات منفصلة ودقيقة" على موقعين في العراق، ردا على الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات موالية لإيران واستهدفت قواتها وقوات التحالف الدولي.
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وأفاد مصدر أمني حكومي طالبا عدم الكشف عن اسمه، الأربعاء، وكالة فرانس برس بـ"مقتل خمسة من عناصر حزب الله بقصف جوي في منطقة جرف الصخر".
وأكد مسؤول في الحشد الشعبي الموالي لإيران الحصيلة نفسها، مشيرا أيضا إلى سقوط "أربعة جرحى، أحدهم إصابته طفيفة".
وفي واشنطن أفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، الثلاثاء، بأن القوات الأميركية تعرضت لحوالى 66 هجوما منذ 17 تشرين الأول ، أي بعد 10 أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مواقع ومناطق إسرائيلية.
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