معطيات مهمة.. هذه تفاصيل المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل لتبادل الأسرى

نشرت شبكة "CNN" الأميركيّة تقريراً سرد تفاصيل المفاوضات المُضنية بين إسرائيل وحركة "حماس" والولايات المتحدة وقطر بشأن صفقة تبادل الأسرى.

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جاء في التقرير أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمسكَ بذراع بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وهو يخرج من اجتماع متوتر لمجلس الوزراء الإسرائيلي حول تأمين صفقة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة. وق بل أسبوع، قال نتنياهو للمسؤول الأميركي إن "هناك حاجة إلى تلك الصفقة"، علماً أن رئيس الوزراء الإسرائيليّ كان تحدث مع بايدن عبر الهاتف وتوافقا مؤخراً على أنهما مستعدان لقبول الملامح العامة لصفقة لإطلاق سراح 50 امرأة وطفل كانوا محتجزين كرهائن.

التقدم الذي حصل كان كبيراً على صعيد الصفقة، فـ"حماس" وبعد رفضٍ دام لأيام عديدة، قبلت بتقديم معلومات تعريفية عن العديد من الرهائن مثل أعمارهم وأجناسهم وجنسياتهم، في حين تقول المعلومات إن العديد من الأطفال والرضع جرى أخذهم كرهائن خلال هجمات "حماس" ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول الماضي.

‏وعلى الرغم من اعتقاد إسرائيل والولايات المتحدة أن هناك أكثر من 50 امرأة وطفلاً رهينة، وافق الجانبان على المضي قدمًا في تأمين إطلاق سراح أولئك الـ 50 - والأمل في أن تحفز الصفقة حماس على إطلاق المزيد بعد المجموعة الأولى.

‏لكن بعد ساعات قليلة من اجتماع ماكغورك مع نتنياهو، ‏لم يتمكن القطريون - الذين لعبوا الدور الوسيط الرئيسي - من الاتصال بـ"حماس". إلا أنه بعد ذلك، وإثر تأمين التواصل، هدّدت الحركة بتعطيل المحادثات وطالبت بمغادرة القوات الإسرائيلية مسشتفى الشفاء. في المقابل، ردّ الجيش الإسرائيلي برفض الإقدام على هذه الخطوة، لكنه أشار إلى أن تشغيل المستشفى سيستمر.

‏وبمجرد استئناف المحادثات، أجرى بايدن مكالمة واحدة أخرى مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وقد قدم الأخير للرئيس الأميركي تأكيداً بأنه سيبذل كل ما بوسعه لإتمام الصفقة.

‏وفي اليوم التالي، التقى ماكغورك شخصياً مع أمير قطر في الدوحة لتدقيق نص الاتفاقية النهائية التي كانت في ذلك الوقت مكونة من نحو 6 صفحات حددت كيفية خروج النساء والأطفال في المرحلة الأولى، وكذلك الحوافز لحماس للإفراج عن المزيد من الرهائن بعد ذلك، كما تم الاتصال بمدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز أثناء الاجتماع عبر الهاتف.



‏وإثر ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية على الصفقة بعد إجراء تغييرات طفيفة يوم الأحد، وتم تمرير نص الاتفاق إلى حماس للمرة الأخيرة من قبل أمير قطر، وقد أوضح الأخير أنّ هذا هو النهائي. وفي صباح الثلاثاء، ردت حماس على محاوريهم القطريين بالموافقة على الصفقة.





تفاصيل أساسية

بدورها، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل تتعلق بشأن الصفقة، وقالت القناة "12" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح الأسرى الخميس أو الجمعة المقبلين.



ويشمل الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار في غزة لمدة 4 أيام، على أن تدخل إلى القطاع يوميا 300 شاحنة مواد إنسانية، بينها وقود.



وتُبقي الصفقة، التي تتم بوساطة قطرية، الباب مفتوحاً أمام المزيد من أيام وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إطلاق المزيد من الأسرى الأطفال والنساء من الجانبين.



وقالت القناة "13" الإسرائيلية إنه "سيتم إطلاق سراح 50 مستوطنا أحياء خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، بواقع ما بين 12 و13 يوميا، وفي مقابل إطلاق سراح كل 10 مختطفين إسرائيليين إضافيين، سيتم تمديد وقف إطلاق النار يوماً إضافياً".



القناة تابعت بأن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه بالإضافة إلى المختطفين الخمسين، تستطيع حماس إطلاق سراح 30 إسرائيلياً آخرين".



و"سيواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجزء الشمالي من قطاع غزة، ويستمر هو و(جهاز الأمن العام) الشاباك في جمع المعلومات الاستخبارية، ولن يدخل وقود إلى القطاع إلا خلال أيام وقف إطلاق النار"، وفقا للقناة.



أما القناة "12" الإسرائيلية، فقالت إنه في مقابل كل أسير إسرائيلي يتم إطلاق سراحه من غزة، ستطلق إسرائيل سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجونها.



وبالنسبة لجنسيات الأسرى المرتقب أن تطلق "حماس" سراحهم، قال مصدر سياسي إسرائيلي لهيئة البث الحكومية أن الأسرى الخمسين يحملون الجنسية الإسرائيلية.



وأوضح المصدر، الذي لم تسمه الهيئة، أنه "في حال إطلاق حماس سراح رعايا أجانب، فسيكون ذلك خارج الصفقة"، مشدداً على أنه بإمكان الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم التوجه إلى منازلهم"، مضيفاً أنه في "أثناء وقف إطلاق النار، ستتوقف الطلعات الجوية العسكرية في أجواء غزة لـ6 ساعات يوميا".



آليات التنفيذ

وبحسب هيئة البث، فإن طواقم وزارة القضاء الإسرائيلية شرعت بالفعل في إعداد قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم الصفقة، وهم من الأطفال والنساء.



ومسبقاً، ستنشر الوزارة أسماء الأسرى لإفساح المجال أمام أي معترضين لتقديم التماسات أمام المحكمة العليا، وفي حال رفضها ستنشر مصلحة السجون الأسماء.



وقالت الهيئة إنه "عادة ما يتم الكشف عن أسماء السجناء قبل 48 ساعة من تنفيذ الصفقة، وهذه المرة من المحتمل أن يحدث ذلك قبل 24 ساعة".



وتابعت بأنه "من غير المتوقع أن تُعقد جلسة استماع (في المحكمة العليا) بشأن أي التماسات، إن وجدت، قبل يوم الخميس، وعادة ما يتم اتخاذ القرار خلال ساعات".



الهيئة لفتت إلى أنه "في الماضي، وعلى الرغم من التماسات قُدمت، إلا أن المحكمة العليا لم تعترض، فالقرار في مثل هذه الأمور يتم اتخاذه من جانب المستويات السياسية، ولا تتدخل المحكمة".



وأفادت بأن "وزارة العدل ستراجع أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم؛ فمن الضروري الخضوع لعملية تخفيف الأحكام أو العفو".



وأوضحت أنه "إذا كان الأمر يتعلق بشخص حوكم أمام محاكم مدنية، فالرئيس الإسرائيلي (إسحق هرتسوغ) هو مَن سيوقع بشأن إطلاق سراحه، أما إذا كان قد حوكم أمام محاكم عسكرية، فسيوقع القائد العسكري تخفيف العقوبة أو العفو".



ومساء الثلاثاء، بحث مجلس الحرب الإسرائيلي تفاصيل الصفقة المرتقبة، ثم بحثها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، وبعدها بدأ اجتماع الحكومة الموسعة للتصويت على الاتفاق.



وأعلن كل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنهما سيصوتان ضد الاتفاق. (CNN - عربي21)