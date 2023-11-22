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مجلة: واشنطن تريد السيطرة على البحر الأسود عبر أوكرانيا

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:00
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أفادت مجلة Responsible Statecraft بأن القيادة الأميركية ترغب في السيطرة على البحر الأسود عبر أوكرانيا.

وجاء في المقالة: "ترى القيادة الأميركية في الصراع المسلح في أوكرانيا، فرصة جيدة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية في البحر الأسود، الذي يربط روسيا بأوروبا الشرقية والشرق الأوسط الغني بالنفط والغاز".
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وأشارت المقالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى منذ عقود إلى استغلال أي فرص جيوسياسية في هذه المنطقة المذكورة.

وذكرت المجلة، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين، وصف في إفادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ، النزاع المسلح في أوكرانيا بأنه "صفقة جيدة للغاية" بالنسبة للولايات المتحدة، وشدد على أن "الأوكرانيين يتحملون التكاليف الرئيسية" من خلال إجراء جميع العمليات العسكرية بأنفسهم.

وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن هذه فرصة جيدة للولايات المتحدة لتحقيق أهداف جيوسياسية مهمة، والتي وصفها بـ "المثيرة بشكل لا يصدق".

ونوهت المجلة بأن أعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا الجلسة، أيدوا وجهة النظر هذه وشددوا على أن البحر الأسود يظل منطقة ذات أهمية جيوسياسية هائلة.

وتساءلت المجلة، إلى متى سيعتبر القادة الأميركيون هذا الصراع المسلح "صفقة جيدة لأميركا"، لأن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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