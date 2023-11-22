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عربي-دولي

في أربيل... قاعدة "حرير" الأميركية تعرضت لهجوم جديد

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:40
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أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء، بتعرض قاعدة "حرير" العسكرية الأميركية بإقليم كردستان، شمال العراق لهجوم جديد بطائرة مسيرة، بعد ساعات من هجوم أميركي على منشأتين جنوب بغداد.


ولفتت المصادر، إلى وقوع انفجارات عنيفة هزت قاعدة "حرير" الأميركية بأربيل، من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار.
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ويعد هذا الاستهداف، الثالث خلال 6 أيام، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في 17 و19 تشرين الثاني الجاري، استهداف قاعدة "حرير" بطائرة مسيرة وإصابة هدفها بشكل مباشر، وذلك في إطار "الرد على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أهل غزة".

يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الأربعاء أنه شن "ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف في بيان أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

وفي هذا السياق، نقلت فرانس برس عن مصادر أمنية تأكيدها مقتل 5 عناصر على الأقل من حزب الله العراقي فجر الأربعاء في الضربات الأميركية.

وأكد مسؤول في الحشد الشعبي الحصيلة نفسها، مشيرا أيضا إلى سقوط "4 جرحى، أحدهم اصابته طفيفة"، فيما تحدث مسؤول ثالث في وزارة الداخلية عن سقوط "6 قتلى و7 مصابين ضمن المقاتلين في ضربة جوية لمسيرة في منطقة جرف الصخر استهدفت مقرات تابعة لكتائب حزب الله العراقي مع أضرار مادية".

وفي واشنطن أفادت نائبة الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ بأن القوات الأميركية تعرضت لحوالى 66 هجوما منذ 17 تشرين الاول (32 هجوما في العراق و34 في سوريا).

وقالت إن الهجمات أوقعت على نحو تقريبي 62 جريحا في صفوف عناصر أميركيين.
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