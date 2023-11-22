Advertisement

عربي-دولي

"ردعٌ شامل".. أين تتوزع الرؤوس النووية في العالم؟

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1133208-638362541991339192.jpg
Doc-P-1133208-638362541991339192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت منصّة "بلينكس" تقريراً تحت عنوان: "الردع الشامل يعود.. ما الذي يفعله 12 ألف رأس نووي في العالم؟"، وجاء فيه: 
 
من موقع "بيسكاروس" العسكري الفرنسي، أجرت باريس تجربة ناجحة لصاروخ باليستي طويل المدى، في تحرك جديد لواحدة من القوى العالمية للتأكيد على الردع النووي الذي بدأ يعود للظهور مرة أخرى على الساحة العالمية.
Advertisement

الآن، تتسابق الدول لتعزيز قدراتها في هذا المجال، إن لم يكن بالسلاح النووي نفسه فمن خلال صواريخ تحمل هذا "القاتل الشامل" للوصول إلى أبعد مدى.

بعد ذلك بأيام قليلة، عززت روسيا من قدراتها النووية بتحميل صاروخ باليستي عابر للقارات مزود بمركبة "أفانغارد" الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والمزودة بقدرات نووية.

أما في آسيا فتوصي التقارير بتزويد الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية بقنابل نووية تكتيكية لمواجهة كوريا الشمالية التي وضعت في دستورها مؤخرا سياسات بناء قوتها النووية.

فرنسا تطلق صاروخاً باليستياً

أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى (إم51.3) لا يحمل سلاحاً نووياً، والتي أتاحت وفق بيان التأكد من حدوث تحسن كبير في قدرات الصاروخ من أجل "الردع البحري" الفرنسي وكذلك الحفاظ على المصداقية التشغيلية للأسلحة النووية الفرنسية المطلوب في ظل الوضع الحالي، بحسب رويترز.

يعد هذا الصاروخ نسخة مطورة من الصاروخ (إم51) الذي تم تجربته لأول مرة من قاعدة أرضية في 2006 ومن غواصة عام 2010 ليبدأ تشغليه، وهو صاروخ باليستي استراتيجي ثلاثي المراحل مصمم للإطلاق من غواصات البحرية الفرنسية.

ويتوقع دخول هذا الصاروخ الذي الذي تطوره شركة الطيران أريان غروب عام 2025.

روسيا بدأت بالتحرك

الخطوة الفرنسية سبقها تحرك روسي فقد وضعت القوات الروسية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات مزود بمركبة "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والمزودة بقدرات نووية، على منصة إطلاق في جنوب البلاد.

مركبة أفانغارد أتت ضمن سباق التسلح الروسي الأميركي حيث كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018 رداً على تطوير الولايات المتحدة لجيل جديد من الأسلحة ونظام دفاع صاروخي أميركي يمكنها اختراقه، بحسب رويترز.

زحينما تنفصل أفانغارد من الهدف، تنفصل عن الصاروخ لتبدأ المناورة خارج مسارها بسرعات تفوق سرعة الصوت بما يصل إلى 27 مرة (34 ألف كيلومتر في الساعة).

هذا التحرك أتى بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مطلع نوفمبر الجاري، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ"، بحسب فرانس برس.

شبه الجزيرة الكورية تستعد أيضاً

إلى ذلك، خلص تقرير لمعهد آسان للدراسات ومؤسسة راند إلى أهمية تحديث حوالى 100 سلاح نووي تكتيكي أميركي لدعم أمن كوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات المتزايدة من الجارة الشمالية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الأسلحة يمكن تطويرها على حساب كوريا الجنوبية وتخزينها في الولايات المتحدة ولكنها ستكون قابلة للنشر بسرعة ومع الالتزام بدعم سول.

ومن أجل نقل الأسلحة النووية الأميركية، سيكون هناك 4 خطوات منها بناء مخزن جديد للأسلحة النووية التكتيكية الأميركية في كوريا الجنوبية وتخصيص "كل أو جزء من الأسلحة النووية على غواصة الصواريخ الباليستية الأميركية العاملة في المحيط الهادئ لاستهداف كوريا الشمالية"، بحسب صحيفة "كوريا هيرالد".

وفي أيلول الماضي، وضعت كوريا الشمالية في دستورها سياسات لتعزيز قوتها النووية خلال جلسة لمجلس الشعب الأعلى، فيما أصدرت العام الماضي قانوناً نووياً جديداً يجيز الاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، واصفة وضعها كدولة نووية بأنه "لا رجعة فيه"، وفق ما أفادت وكالة أنباء يونهاب.
عشرات الآلاف من الرؤوس النووية حول العالم

يوجد حول العالم ما يربو على 12 ألف و 500 رأس نووية في مطلع العام 2023، وتمتلك الولايات المتحدة أكثر من 5 آلاف و 200 منها، فيما تتفوق عليها روسيا قليلا بـ5  آلاف و800 رأس، أما الصين التي تحتل المركز الثالث فهي تبعد عنهم بمسافة كبيرة برصيد 410 رؤوس نووية، بحسب "ستاتيستا".

وتقترب فرنسا من 300 رأس نووية وتليها بريطانيا بـ225 رأسا نووي، ثم الخصمان الهند وباكستان بامتلاك 164 و 170 رأسا على التوالي، ثم إسرائيل التي يقدر أنها تمتلك 90 رأساً نووياً ثم كوريا الشمالية التي يقال إنها تمتلك 30 رأساً نووياً. (بلينكس - blinx)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:04 | 2023-11-22
09:00 | 2023-11-22
08:30 | 2023-11-22
08:23 | 2023-11-22
08:00 | 2023-11-22
07:47 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24