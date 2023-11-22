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عربي-دولي

ما الذي يمنع بوريل من إعلان موقف أوروبي موحد تجاه ما يحدث في غزة؟

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:46
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اعترف المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن خلافات الاتحاد بشأن الصراع في غزة تزيد من تعقيد مهمته في تعزيز سياسة أوروبية شاملة في المنطقة.

جاء ذلك خلال حديث بوريل أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث تابع: "كما تعلمون، فأنا أمثل مجلس الاتحاد الأوروبي، أي أنني أمثل كل دول الاتحاد الأوروبي، وتلك مهمة صعبة للغاية، حيث أن تلك الدول غالبا ما تتخذ مواقف متباينة".
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وأشار بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي اتخذت مواقف مختلفة عند التصويت في الأمم المتحدة على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وتابع: "حتى الآن، تحدث عدد من القادة الأوروبيين بشكل مختلف حول كيفية ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع، وعندما لا تكون هناك سياسة مشتركة، لا يمكن للممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن أن يمثل موقفا مشتركا. ولكن يجب عليه أن يحاول صياغة هذا الموقف المشترك، ومواصلة العمل لضمان تبني الدول الأوروبية موقفا مشتركا لتصبح قوة جيوسياسية في هذا الصراع". (روسيا اليوم) 
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