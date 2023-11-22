20
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أثارت الخوف والقلق... رائحة كريهة تتسبّب بنقل 19 شخصاً إلى المستشفى وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
22-11-2023
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت رائحة كريهة في محيط القرية الذكية في منطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، بإخلاء القرية وإثارة القلق في نفوس العاملين بداخلها.
وانتقلت قوات الحماية المدنية في الجيزة، إلى منطقة القرية الذكية عقب انتشار روائح كريهة يشتبه في كونها تسريب غاز، كما أمرت القوات بإخلاء المناطق المحيطة.
Advertisement
ونقلت سيارات الإسعاف عددا من الموظفين إلى المستشفيات المحيطة بالمكان، لتلقي العلاج اللازم.
وأفادت مصادر مسؤولة، بأنه لا توجد حالات وفيات كما يروج البعض.
ووفقا لوزارة الصحة المصرية أصيب 19 شخصا بحالات اختناق نتيجة تسرب هذه الرائحة داخل مجمع مصارف القرية.
وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر في منطقة أبورواش. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
Lebanon 24
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
02:30 | 2023-11-22
22/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
13:54 | 2023-11-21
21/11/2023 01:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
12:30 | 2023-11-21
21/11/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
11:55 | 2023-11-21
21/11/2023 11:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق صواريخ "بركان"... هل اقتربت "المواجهة المباشرة" بين "الحزب" وإسرائيل؟
Lebanon 24
بعد إطلاق صواريخ "بركان"... هل اقتربت "المواجهة المباشرة" بين "الحزب" وإسرائيل؟
11:30 | 2023-11-21
21/11/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2023-11-22
بعد صفقة الأسرى.. الاتحاد الأوروبي يكشف رؤيته للمرحلة المقبلة
10:51 | 2023-11-22
مسؤول إسرائيليّ بارز يزور دولة عربيّة... ما سيبحثه هناك مهمّ جدّاً
10:42 | 2023-11-22
من الجدّ إلى الأحفاد.. إستشهاد 52 شخصاً من عائلة واحدة
10:29 | 2023-11-22
الأردن يتوقّع نمو الاقتصاد بـ2.6%
10:24 | 2023-11-22
مسؤول إسرائيلي يكشف "الموعد الدقيق" لبدء الهدنة
10:15 | 2023-11-22
كلام مُؤثّر جدّاً لنازحة فلسطينيّة: "متنا.. اللي يقول غزة صامدة يكذب" (فيديو)
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
22/11/2023 18:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
22/11/2023 18:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
22/11/2023 18:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24