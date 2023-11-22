أثارت الخوف والقلق... رائحة كريهة تتسبّب بنقل 19 شخصاً إلى المستشفى وهذا ما تبيّن

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تسببت رائحة كريهة في محيط القرية الذكية في منطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، بإخلاء القرية وإثارة القلق في نفوس العاملين بداخلها.وانتقلت قوات الحماية المدنية في الجيزة، إلى منطقة القرية الذكية عقب انتشار روائح كريهة يشتبه في كونها تسريب غاز، كما أمرت القوات بإخلاء المناطق المحيطة.ونقلت سيارات الإسعاف عددا من الموظفين إلى المستشفيات المحيطة بالمكان، لتلقي العلاج اللازم.وأفادت مصادر مسؤولة، بأنه لا توجد حالات وفيات كما يروج البعض.ووفقا لوزارة الصحة المصرية أصيب 19 شخصا بحالات اختناق نتيجة تسرب هذه الرائحة داخل مجمع مصارف القرية.وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر في منطقة أبورواش. (روسيا اليوم)