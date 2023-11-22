أردوغان: قد أزور مصر في أقرب وقت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم زيارة مصر في أقرب وقت ممكن، وذلك في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين البلدين بمرحلة تقارب كانت واضحة في الآونة الأخيرة.



ونقل تلفزيون "تي.آر.تي" التركي عن أردوغان قوله "قد أزور مصر في أقرب وقت".

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ويأتي التقارب بعد سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013. وتسارعت وتيرة تطبيع العلاقات بعدما تصافح السيسي وأردوغان في العاصمة القطرية الدوحة في أثناء حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في تشرين الثاني من العام الماضي. (العربية)