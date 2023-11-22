تقرير يسرد الكثير: كيف ستكون المرحلة المقبلة لإسرائيل في غزّة؟

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً قالت فيه إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تحويل تركيز حملته العسكرية إلى جنوب غزة، حيث من المرجح أن يواجه المرحلة الأصعب في الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

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ونجحت قوات الاحتلال إلى حد كبير في السيطرة على شمال غزة، وفي المقابل لم يدمروا سوى جزء من قدرات حركة المقاومة حماس ولم يأسروا أو يقتلوا العديد من كبار قادتها، كما يقول ضباط ومحللون إسرائيليون كبار.



وأكدت الصحيفة أن حركة المقاومة ستثبت كونها خصماً أكثر تصميماً في الجنوب، إذ يقول ضباط سابقون في جيش الاحتلال إن الأسرى هم أفضل وسيلة ضغط تمتلكها المقاومة في ظل التحول الإسرائيلي نحو الجنوب.



ويقول مسؤولون وقادة إسرائيليون إن خطة الاحتلال لمهاجمة الجنوب من المرجح أن تشبه تقدمها في الشمال، لكن الأمر سيكون معقدا بسبب العدد الكبير من المدنيين المكتظين الآن في المنطقة.



وقال دانييل هاغاري، كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي: "نحن مصممون على مواصلة المضي قدما. وهذا سيحدث أينما تتواجد حماس، وهو أيضا في جنوب قطاع غزة".



ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يحثون الاحتلال على تأخير عملياته المتصاعدة في الجنوب حتى إعداد خطط لحماية المدنيين الذين فروا إلى هناك بأعداد كبيرة هرباً من القتال في الشمال.



وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، يوم الأحد لبرنامج "Face the Nation" على شبكة "سي بي إس": "نعتقد أن عملياتهم لا ينبغي أن تمضي قدما حتى يتم أخذ هؤلاء الأشخاص – هؤلاء المدنيين الإضافيين – في الاعتبار في تخطيطهم العسكري. سوف ننقل ذلك إليهم مباشرة وقد نقلنا ذلك إليهم مباشرة".



وأضاف أنه يتعين على الاحتلال الإسرائيلي تضييق "منطقة القتال الفعلي، وتوضيح الأماكن التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها هربا من القتال" في الجنوب.



ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه ليس أمامهم خيار سوى غزو جنوب ووسط قطاع غزة لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في إزاحة حركة المقاومة حماس من السلطة ردا على هجوم 7 تشرين الأول عبر الحدود والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 240 آخرين.



ويعيش الآن جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص تقريبا في المدارس ومخيمات اللاجئين والمنازل في الجنوب. ومنذ أن فرضت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع في تشرين الأول الماضي، أصبح المدنيون الفلسطينيون يائسين بشكل متزايد، مع تضاؤل الإمدادات الغذائية، ونقص المياه النظيفة، وانعدام الكهرباء، وفاضت مياه الصرف الصحي في الشوارع.



ووفقا للصحيفة فإن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين، إلى أكثر من 12,000 شهيد وفقا للسلطات الصحية في غزة ، لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط الدولية لوقف القتال.



إغلاق معبر رفح ونجحت قوات الاحتلال إلى حد كبير في السيطرة على شمال غزة، وفي المقابل لم يدمروا سوى جزء من قدرات حركة المقاومة حماس ولم يأسروا أو يقتلوا العديد من كبار قادتها، كما يقول ضباط ومحللون إسرائيليون كبار.وأكدت الصحيفة أن حركة المقاومة ستثبت كونها خصماً أكثر تصميماً في الجنوب، إذ يقول ضباط سابقون في جيش الاحتلال إن الأسرى هم أفضل وسيلة ضغط تمتلكها المقاومة في ظل التحول الإسرائيلي نحو الجنوب.ويقول مسؤولون وقادة إسرائيليون إن خطة الاحتلال لمهاجمة الجنوب من المرجح أن تشبه تقدمها في الشمال، لكن الأمر سيكون معقدا بسبب العدد الكبير من المدنيين المكتظين الآن في المنطقة.وقال دانييل هاغاري، كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي: "نحن مصممون على مواصلة المضي قدما. وهذا سيحدث أينما تتواجد حماس، وهو أيضا في جنوب قطاع غزة".ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يحثون الاحتلال على تأخير عملياته المتصاعدة في الجنوب حتى إعداد خطط لحماية المدنيين الذين فروا إلى هناك بأعداد كبيرة هرباً من القتال في الشمال.وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، يوم الأحد لبرنامج "Face the Nation" على شبكة "سي بي إس": "نعتقد أن عملياتهم لا ينبغي أن تمضي قدما حتى يتم أخذ هؤلاء الأشخاص – هؤلاء المدنيين الإضافيين – في الاعتبار في تخطيطهم العسكري. سوف ننقل ذلك إليهم مباشرة وقد نقلنا ذلك إليهم مباشرة".وأضاف أنه يتعين على الاحتلال الإسرائيلي تضييق "منطقة القتال الفعلي، وتوضيح الأماكن التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها هربا من القتال" في الجنوب.ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه ليس أمامهم خيار سوى غزو جنوب ووسط قطاع غزة لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في إزاحة حركة المقاومة حماس من السلطة ردا على هجوم 7 تشرين الأول عبر الحدود والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 240 آخرين.ويعيش الآن جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص تقريبا في المدارس ومخيمات اللاجئين والمنازل في الجنوب. ومنذ أن فرضت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع في تشرين الأول الماضي، أصبح المدنيون الفلسطينيون يائسين بشكل متزايد، مع تضاؤل الإمدادات الغذائية، ونقص المياه النظيفة، وانعدام الكهرباء، وفاضت مياه الصرف الصحي في الشوارع.ووفقا للصحيفة فإن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين، إلى أكثر من 12,000 شهيد وفقا للسلطات الصحية في غزة ، لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط الدولية لوقف القتال.

كذلك، ذكر محللون ومسؤولون أمنيون إسرائيليون أنّ أحد أهداف الاحتلال في الجنوب سيكون إغلاق الحدود مع مصر، بما في ذلك الأنفاق تحتها، لمنع حماس من جلب المزيد من الأسلحة لإطالة أمد القتال ومنع قادتها من الفرار من غزة إذا استمرت مكافحة المجموعة بشكل سيئ.



وقال ميري آيسين، النائب السابق لرئيس هيئة الاستخبارات القتالية في الجيش الإسرائيلي: "لم يجلس قادة حماس الرئيسيون في الشمال قط. سيبقون بالقرب من منازلهم ويعيش الجزء الأكبر منهم في وسط وجنوب غزة".



أهم أهداف الاحتلال هو يحيى السنوار، أبرز قادة حركة المقاومة حماس في غزة، ومحمد ضيف، القائد العسكري للمقاومة الذي اتهمه الاحتلال بتنسيق هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.



خانيونس هدف الاحتلال القادم

ومن المرجح أن تقوم الطائرات الحربية للاحتلال بتكثيف قصفها على خانيونس ورفح، وهي المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في الجنوب، ويتوقع أن يتبع ذلك تقدم القوات البرية من اتجاهات متعددة.



وقال إيال بينكو، وهو ضابط عسكري إسرائيلي متقاعد ومسؤول استخباراتي سابق: "سوف يتحركون ببطء شديد. بالقصف من الجو ومن البحر ومن الأرض أولا ثم المشاة والدبابات".



وفي إشارة إلى التركيز المتزايد على الجنوب، أصابت غارة جوية السبت الماضي مجمعا سكنيا على مشارف خانيونس، وفقا لمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة. وأضاف المتحدث أن الهجوم أسفر عن استشهاد 26 شخصا وإصابة 20 آخرين.



وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه لا يستطيع التعليق على هدف الهجوم، وادعى أن "الجيش الإسرائيلي يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".



كذلك، ادعى القادة أن قوات الاحتلال ظلت بعيدة عن الأنفاق في الشمال، واختارت تفجير المداخل في كثير من الحالات عندما تجدها لمنع المقاومة من استخدامها لنصب الكمائن.



ولكن مع استمرار البحث عن الأسرى في الجنوب، فإن تحديد الأنفاق التي يمكن تدميرها دون تعريض الأسرى للخطر قد يكون أمرا صعبا على نحو متزايد.



وشدد المقدم ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على القضايا التكتيكية الصعبة التي تواجه قادته أثناء تفكيرهم في الخطوات التالية في الجنوب، وقال يوم الجمعة: "لا أستطيع أن أخبركم ما هي خطتنا العملياتية. ما زلنا لم نقرر ذلك بعد".



ويتواجد الفلسطينيون الآن في أصغر جزء من القطاع ليس لديهم طريقة فعالة للمغادرة، كما أنه لا يزال معبر رفح الحدودي مع مصر مغلقا أمام الجميع باستثناء حاملي التصاريح الخاصة، وهم عادة الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية.



وإلى الشمال، أصبحت مدينة غزة الآن غير صالحة للسكن إلى حد كبير بعد أكثر من شهر من الحرب ومعزولة عن بقية القطاع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال جون سبنسر، وهو ضابط متقاعد بالجيش الأميركي ورئيس دراسات حرب المدن في الأكاديمية العسكرية الأميركية أن بعض التحديات ستظل على حالها في الجنوب، لكن أحد الاختلافات هو أنهم أرسلوا الجميع إلى هناك، لذا فهم يواجهون وضعا أكثر صعوبة في فصل المدنيين عن المقاومة .



تهجير نازحي الجنوب مجدداً

ووسط المشهدية القائمة، قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير: "خذ هذا وأضف إليه وضع الأسرى وامزجهما معا. إنها متاهة تكتيكية تنفيذية استراتيجية ضخمة".



وأسقطت الطائرات الحربية للاحتلال في الأيام الأخيرة منشورات في جنوب غزة تشجع السكان على الفرار إلى منطقة أصغر تسمى المواصي، وهي عبارة عن شريط من الأراضي الزراعية يبلغ عرضه حوالي نصف ميل وطوله 9 أميال على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.



ويدعي الاحتلال أنه يريد إقامة "منطقة إنسانية" آمنة في المنطقة، في حين قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الفكرة غير قابلة للتنفيذ.



ويعترف بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بأنه سيكون من المستحيل حشد مليوني شخص من سكان غزة في المواصي، وهو بحجم مطار لوس أنجلوس الدولي. ومع ذلك، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن العملية في الجنوب ستتطلب تهجير المدنيين الفلسطينيين من البلدات والأحياء الفردية.



وقال الميجور جنرال الاحتياطي تامير هايمان، المدير الإداري للمعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي: "ما سنفعله هو إخلاء محلي لفترة قصيرة من الزمن". وأضاف: "في وقت لاحق عندما ننسحب، سنعيدهم. الأمر معقد جدا. أعرف كيف يبدو الأمر وأعرف كيف سيبدو، لكن ليس لدينا بديل". (عربي21)