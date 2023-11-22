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ماذا قيلَ عن "حماس" في السجلات الأميركيّة؟ التفاصيل في 8 نقاط!

Lebanon 24
22-11-2023 | 14:00
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تصدر اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عناوين أبرز وسائل الإعلام المحلية والدولية مع إعلان إسرائيل شنها حرباً ضد الحركة بقطاع غزة منذ الهجوم الذي نفذته الحركة داخل المستوطنات الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول الماضي.
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وفي ما يلي نبذة موجزة عن الحركة وفقاً لما ورد ببرنامج جوائز من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية:

1- تأسست حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 1987 في بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى كامتداد للفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين.
 
2- تضم حماس جناحاً عسكرياً يُعرف باسم كتائب عز الدين القسام قد نفذ العديد من الهجمات ضد إسرائيل في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ التسعينيات.
 
3- شملت هذه الهجمات تفجيرات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية إسرائيلية، وهجمات بالأسلحة الصغيرة، وتفجير عبوات ناسفة على جانب الطريق، وهجمات صاروخية.

4- أعلنت حماس مسؤوليتها عن تفجير مطعم سبارو للبيتزا في القدس الذي وقع في آب عام 2001 والذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم مواطنين أميركيين، وإصابة أكثر من 120 آخرين.
 
5- في نيسان 2016، نفذ عضو لحماس عملية انتحارية استهدفت حافلة في القدس أسفرت عن مقتل 20 شخصاً.

6- في 8 تشرين الأول 1997، صنفت وزارة الخارجية الأميركية حماس كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة.
 
7- في 31 تشرين الأول 2001، صنفت وزارة الخارجية الأميركية حماس بشكل خاص ككيان إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

8- نتيجة لهذا التصنيف، تم حظر جميع ممتلكات حماس، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأميركية، كما تم منع الأميركيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع حماس. (CNN)
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