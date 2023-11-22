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البابا يلتقي ذوي رهائن لدى حماس وأقارب معتقلين فلسطينيين

Lebanon 24
22-11-2023 | 07:12
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التقى البابا فرنسيس اليوم الأربعاء على نحو منفصل ذوي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة، وأقارب معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، وقال إن الجانبين "يعانيان بدرجة كبيرة"، بحسب "فرانس برس".

في ختام لقائه العام الاسبوعي في الفاتيكان كشف البابا البالغ 86 عاما، أنه استقبل وفدين "أحدهما يضم إسرائيليين لديهم أقارب محتجزين في غزة، والآخر يضم فلسطينيين لديهم أقارب مسجونين في إسرائيل".
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وقال "إنهم يعانون بدرجة كبيرة وسمعت الآن عن معاناة الطرفين" مناشدا الجموع في ساحة القديس بطرس الصلاة من أجل السلام.

وأضاف "هذا ما تفعله الحروب، لكننا تخطينا الحروب. هذه ليست حرب إنها إرهاب" من دون تحديد ما إذا كان يشير إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، أو إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردا على ذلك الهجوم، أو الإثنين معا.
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