دولة عربية في الصدارة... تعرفوا إلى قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا

ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ مصر تصدّرت ترتيب التصنيف الجديد لصندوق النقد الدولي، من حيث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية، حيث اعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما، حساب بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.

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وحدد الموقع أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، وهي:

1- مصر

جاءت مصر كأقوى اقتصاد في أفريقيا، حيث الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.81 تريليون دولار أميركي في عام 2023.

ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أميركيا.

2- نيجيريا

احتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.37 تريليون دولار عام 2023، فيما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا.

3- جنوب أفريقيا

وجاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقياً في هذا التصنيف.

وقُدّر الناتج المحلي الإجمالي بـ 997.44 مليار دولار عام 2023، ونصيب الفرد 16.210 دولارًا.

4- الجزائر

جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية.

ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا.

أما الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.



5-إثيوبيا

وفي المرتبة الخامسة أفريقيًا جاءت أثيوبيا، حيث الناتج المحلي الإجمالي بلغ 393.3 مليار دولار عام 2023، فيما قُدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 3750 دولارًا.

6- المغرب

أما المغرب، فقد جاء سادساً، وقُدّر الناتج المحلي الإجمالي بـ385.84 مليار دولار عام 2023، وبلغ نصيب الفرد 10.410 دولار.

7- كينيا

احتلت كينيا المركز السابع بناتج محلي إجمالي بـ338.96 مليار دولار عام 2023، ونصيب الفرد 6580 دولارًا.



8- أنغولا

جاءت أنغولا في المرتبة الثامنة، مع ناتج محلي إجمالي بـ260.32 مليار دولار عام 2023.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أنغولا 7.080 دولارًا.

9- تنزانيا

ومن ثم جاءت تنزانيا تاسعاً، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي 227.73 مليار دولار في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد في البلاد 3600 دولار.

10- غانا

وختمت غانا قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023، وقُدّر الناتج المحلي الإجمالي فيها بـ227.19 مليار دولار في عام 2023.

كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلد 6.910 دولار. (سبوتنيك)