إطلاق تحذير للسكان في مستوطنة... ماذا اعترضت إسرائيل قبل قليل؟

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إعتراض صاروخ "كروز" بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيّرة أيضا.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، اعترضت طائرة حربية صاروخ "كروز" خارج الحدود الإسرائيلية". (روسيا اليوم)

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