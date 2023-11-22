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عربي-دولي

إطلاق تحذير للسكان في مستوطنة... ماذا اعترضت إسرائيل قبل قليل؟

Lebanon 24
22-11-2023 | 09:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إعتراض صاروخ "كروز" بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيّرة أيضا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، اعترضت طائرة حربية صاروخ "كروز" خارج الحدود الإسرائيلية". (روسيا اليوم)
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